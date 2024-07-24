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У кого отключат электроэнергию в конце этой недели в Костанае?

24 июля 2024, 16:35 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на 25 и 26 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце этой недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 25 по 26 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 230-260, 
  • ул. Валиханова 2-18, 
  • ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/2

ТП-59 (работы на ВЛ)

с 25 по 26 июля с 10:00 до 17:30

  • парикмахерская «Фасон», 
  • магазин «Асель», 
  • «Шерхан», 
  • стоматология по пр. Абая 12

Спальный сектор:

  • пр. Абая 10,10/1,12.

Светофор:

  • пр. Абая – ул. Волынова
  • пр. Абая – ул. Ворошилова

ТП-205 (работы на ВЛ)

с 22 по26 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Абая 287-316, 
  • 3-й проезд Лермонтова 1-20, 
  • 4-й проезд Лермонтова 1-14, 
  • 6-й проезд Лермонтова 1-12.

ТП-421 (работы на ПС)

25 и 26 июля с 10:00 до 19:00

  • ТОО «Кооператор», 
  • кафе «Пристань», 
  • семейный парк «Кукуруза»,
  •  магазины и торговые точки в районе Сити-центра.

КТП-46 (зеленый рынок) (работы на ВЛ)

26 июля с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Аружан», 
  • магазины «Пента», 
  • «Компьютрон», 
  • «Умелец», 
  • «Дорба», 
  • салон красоты «Раиса».

Спальный сектор:

  • ул. Шевченко 41, 47, 
  • ул. Победы 60, 64,

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 180-231, 184/1-184/14, 
  • ул. Победы 102-141, 
  • ул. Амангельды 112-120, 
  • ул. Козыбаева 122а-149,
  • ул. Шевченко 126-178, 122/1-122/16.

Светофоры:

  • ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик
  • ул. Баймагамбетова – ул. Победы
  • ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина

Гордорстрой 1 (промзона) (работы на ВЛ)

26 июля с 10:00 до 19:00

  • СпецАвтоЦон, 
  • АЗС «Гелиос № 13»,
  • ТОО «Люкс – 2016», 
  • ТОО «Арт –пласт», 
  • ТОО «Партнер», 
  • ТОО «АВД –плюс», 
  • ТОО «Фабий»,
  • ИП Федоров, 
  • ИП Жалкенов, 
  • ИП Парутин, 
  • ИП Исенбаев, 
  • ИП Игликов, 
  • ИП Божко, 
  • ИП Емельянова, 
  • ИП Брунер, 
  • ИП Аветисян, 
  • спец. база акимата, 
  • Металлинвест, 
  • ТОО «Декор – трейд».