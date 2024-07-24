План работ Костанайской Горэлектросети на 25 и 26 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце этой недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в шести районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 25 по 26 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 230-260,

ул. Валиханова 2-18,

ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/2

ТП-59 (работы на ВЛ)

с 25 по 26 июля с 10:00 до 17:30

парикмахерская «Фасон»,

магазин «Асель»,

«Шерхан»,

стоматология по пр. Абая 12

Спальный сектор:

пр. Абая 10,10/1,12.

Светофор:

пр. Абая – ул. Волынова

пр. Абая – ул. Ворошилова

ТП-205 (работы на ВЛ)

с 22 по26 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

пр. Абая 287-316,

3-й проезд Лермонтова 1-20,

4-й проезд Лермонтова 1-14,

6-й проезд Лермонтова 1-12.

ТП-421 (работы на ПС)

25 и 26 июля с 10:00 до 19:00

ТОО «Кооператор»,

кафе «Пристань»,

семейный парк «Кукуруза»,

магазины и торговые точки в районе Сити-центра.

КТП-46 (зеленый рынок) (работы на ВЛ)

26 июля с 10:00 до 18:00

детский сад «Аружан»,

магазины «Пента»,

«Компьютрон»,

«Умелец»,

«Дорба»,

салон красоты «Раиса».

Спальный сектор:

ул. Шевченко 41, 47,

ул. Победы 60, 64,

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова 180-231, 184/1-184/14,

ул. Победы 102-141,

ул. Амангельды 112-120,

ул. Козыбаева 122а-149,

ул. Шевченко 126-178, 122/1-122/16.

Светофоры:

ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик

ул. Баймагамбетова – ул. Победы

ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина

Гордорстрой 1 (промзона) (работы на ВЛ)

26 июля с 10:00 до 19:00