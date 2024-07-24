У кого отключат электроэнергию в конце этой недели в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети на 25 и 26 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце этой недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-347 (работы на ВЛ)
с 25 по 26 июля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 230-260,
- ул. Валиханова 2-18,
- ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/2
ТП-59 (работы на ВЛ)
с 25 по 26 июля с 10:00 до 17:30
- парикмахерская «Фасон»,
- магазин «Асель»,
- «Шерхан»,
- стоматология по пр. Абая 12
Спальный сектор:
- пр. Абая 10,10/1,12.
Светофор:
- пр. Абая – ул. Волынова
- пр. Абая – ул. Ворошилова
ТП-205 (работы на ВЛ)
с 22 по26 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Абая 287-316,
- 3-й проезд Лермонтова 1-20,
- 4-й проезд Лермонтова 1-14,
- 6-й проезд Лермонтова 1-12.
ТП-421 (работы на ПС)
25 и 26 июля с 10:00 до 19:00
- ТОО «Кооператор»,
- кафе «Пристань»,
- семейный парк «Кукуруза»,
- магазины и торговые точки в районе Сити-центра.
КТП-46 (зеленый рынок) (работы на ВЛ)
26 июля с 10:00 до 18:00
- детский сад «Аружан»,
- магазины «Пента»,
- «Компьютрон»,
- «Умелец»,
- «Дорба»,
- салон красоты «Раиса».
Спальный сектор:
- ул. Шевченко 41, 47,
- ул. Победы 60, 64,
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 180-231, 184/1-184/14,
- ул. Победы 102-141,
- ул. Амангельды 112-120,
- ул. Козыбаева 122а-149,
- ул. Шевченко 126-178, 122/1-122/16.
Светофоры:
- ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик
- ул. Баймагамбетова – ул. Победы
- ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина
Гордорстрой 1 (промзона) (работы на ВЛ)
26 июля с 10:00 до 19:00
- СпецАвтоЦон,
- АЗС «Гелиос № 13»,
- ТОО «Люкс – 2016»,
- ТОО «Арт –пласт»,
- ТОО «Партнер»,
- ТОО «АВД –плюс»,
- ТОО «Фабий»,
- ИП Федоров,
- ИП Жалкенов,
- ИП Парутин,
- ИП Исенбаев,
- ИП Игликов,
- ИП Божко,
- ИП Емельянова,
- ИП Брунер,
- ИП Аветисян,
- спец. база акимата,
- Металлинвест,
- ТОО «Декор – трейд».
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.