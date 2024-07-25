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Новые цены на водительские права и госномера утвердили в Казахстане

25 июля 2024, 11:15 |  Государство

Министр внутренних дел Казахстана утвердил новые цены на услуги по изготовлению водительских удостоверений, свидетельств о государственной регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков. Приказ вступил в силу 24 июня 2024 года, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно новому приказу, стоимость изготовления документов составляет (без НДС):

  • водительское удостоверение - 4 367 тенге;
  • свидетельство о государственной регистрации транспортных средств - 2 250 тенге;
  • государственные регистрационные номерные знаки - 3 923 тенге (за комплект);
  • государственные регистрационные номерные знаки "ТРАНЗИТ" - 126 тенге.

Также документом установлена стоимость накопления и ведения интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету процессов, разработки, внедрения и сопровождения программно-технических продуктов для органов внутренних дел в размере 747 563 358 тенге.