Работу цеха по производству суррогатного алкоголя, который организовало несколько жителей областного центра, пресекли сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Во время обысков в местах производства и хранения были найдены и изъяты самодельный аппарат для производства и розлива алкоголя, более 1 тыс. литров спирта и более 8 тыс. бутылок водки, а также поддельные учетно-контрольные марки. Стоимость готовой изъятой продукции составляет около 9 млн. тенге.

- Незаконное производство заключалось в простом смешивании спирта и воды, после чего из одной бочки данная жидкость разливалась по бутылкам с разными названиями водочной продукции, - сообщили в пресс-службе департаменьа. - Установлено, что произведенная суррогатная продукция распространялась на территории города Костанай, Камыстинского, Аулиекольского и Костанайского районов.

Начато досудебное расследование по ст. 214 УК (незаконное предпринимательство) и ст. 233 УК (использование заведомо поддельных учетно-контрольных марок).