Решение приняли после обращения казахстанца, считавшего это правило дискриминационным. Конституционный суд Казахстана признал пункт 2 статьи 91 Кодекса "О браке и семье" не соответствующим Конституции, передает Informburo.kz.

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Эта норма запрещала мужчинам, не состоящим в зарегистрированном браке, усыновлять детей. Согласно этому правилу, исключения разрешались лишь в случаях, когда мужчина фактически воспитывал ребёнка не менее трёх лет после смерти матери или лишения её родительских прав.

Решение приняли после обращения казахстанца, считавшего это правило дискриминационным. Он отметил, что для женщин, не состоящих в браке, подобные ограничения не действуют.

В Конституционном суде подчеркнули, что хотя законодательный подход по установлению ограничений на усыновление может быть обоснованным для защиты интересов детей, он должен соответствовать конституционным принципам справедливости, пропорциональности и соразмерности.