Имени одного из заместителей глава региона Кумар Аксакалов не назвал, но 23 июля на заседании облакимата стало известно, что отстранят замакима, курировавшего пять из основных направлений социально-экономического развития.

Дело в том, что по этим направлениям сейчас наблюдается серьёзный спад. Об этом, подключившись к заседанию онлайн, сообщил аким Карасуского района Кайрат ОСПАНОВ:

- Объём инвестиций в Карасуский район составил 1 572 млн тенге. Это на 81,1% ниже прошлого года. Основным источником финансирования являются собственные средства предприятий и населения.

Аким района объяснил, что причиной спада инвестицией стали ремонтные работы, проводимые в прошлом году АО "КТЖ". Сумма составила 4 млрд тенге, в то же время "работы такого объёма ежегодно в Карасу не проводятся".

Вторая причина - неблагоприятные погодные условия во время уборочной кампании предыдущего года, из-за которых собранный урожай был некачественным и меньшего объёма.

Оспанов уверяет, что работа по привлечению инвестиций продолжается.

- Показатели объёма строительных работ значительно снизились - на 99,4%. Спад также объясняется ремонтом АО "КТЖ", - доложил глава района. - По показателям ввода жилья наблюдается спад на 59,4% в связи с введением в мае прошлого года многоквартирного дома в селе Железнодорожное - после реконструкции детского сада под жилой дом.

В регионе также наблюдается уменьшение производства мяса, оно обусловлено инвентаризацией, в ходе которой в районе уменьшилось поголовье скота, в осособенности у населения. Общее уменьшение - 10 тыс. голов.

И хотя о причинах спада попросили доложить только Оспанова, проблемы наблюдаются не только в Карасуском районе. После доклада аким области Кумар Аксакалов поручил привлечь к дисциплинарной ответственности акимов Амангельдинского, Денисовского и Федоровского районов за снижение темпов социально-экономического развития и освободить от должности заместителя акима Карасуского района, курировавшего соответствующие направления.

Фото предоставлены пресс-службой областного акимата