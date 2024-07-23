Отстранить от должности замакима Карасуского района поручил аким области
Диас СУЛЕЙМЕН
Имени одного из заместителей глава региона Кумар Аксакалов не назвал, но 23 июля на заседании облакимата стало известно, что отстранят замакима, курировавшего пять из основных направлений социально-экономического развития.
Дело в том, что по этим направлениям сейчас наблюдается серьёзный спад. Об этом, подключившись к заседанию онлайн, сообщил аким Карасуского района Кайрат ОСПАНОВ:
- Объём инвестиций в Карасуский район составил 1 572 млн тенге. Это на 81,1% ниже прошлого года. Основным источником финансирования являются собственные средства предприятий и населения.
Аким района объяснил, что причиной спада инвестицией стали ремонтные работы, проводимые в прошлом году АО "КТЖ". Сумма составила 4 млрд тенге, в то же время "работы такого объёма ежегодно в Карасу не проводятся".
Вторая причина - неблагоприятные погодные условия во время уборочной кампании предыдущего года, из-за которых собранный урожай был некачественным и меньшего объёма.
Оспанов уверяет, что работа по привлечению инвестиций продолжается.
- Показатели объёма строительных работ значительно снизились - на 99,4%. Спад также объясняется ремонтом АО "КТЖ", - доложил глава района. - По показателям ввода жилья наблюдается спад на 59,4% в связи с введением в мае прошлого года многоквартирного дома в селе Железнодорожное - после реконструкции детского сада под жилой дом.
В регионе также наблюдается уменьшение производства мяса, оно обусловлено инвентаризацией, в ходе которой в районе уменьшилось поголовье скота, в осособенности у населения. Общее уменьшение - 10 тыс. голов.
И хотя о причинах спада попросили доложить только Оспанова, проблемы наблюдаются не только в Карасуском районе. После доклада аким области Кумар Аксакалов поручил привлечь к дисциплинарной ответственности акимов Амангельдинского, Денисовского и Федоровского районов за снижение темпов социально-экономического развития и освободить от должности заместителя акима Карасуского района, курировавшего соответствующие направления.
Фото предоставлены пресс-службой областного акимата
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.