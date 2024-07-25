Руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

Источник фото: pixabay

«Руководитель Дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 млн тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге», - говорится в сообщении.

Оказалось, что деньги выделялись на учебно-тренировочные сборы спортсменов. Прокуроры говорят, что хищение совершено путем заключения договоров о государственных закупках аффилированными лицами на аренду спортивных залов, тогда как имелась возможность на бесплатной основе получить эти помещения.

Также осужден сотрудник Дирекции, оказавший пособничество.

Приговором суда руководитель осужден к 5 годам, а его пособник к 4 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе каждому.