Глава дирекции развития спорта по олимпийским видам осужден за хищение и взятку в Астане
Руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.
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«Руководитель Дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 млн тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге», - говорится в сообщении.
Оказалось, что деньги выделялись на учебно-тренировочные сборы спортсменов. Прокуроры говорят, что хищение совершено путем заключения договоров о государственных закупках аффилированными лицами на аренду спортивных залов, тогда как имелась возможность на бесплатной основе получить эти помещения.
Также осужден сотрудник Дирекции, оказавший пособничество.
Приговором суда руководитель осужден к 5 годам, а его пособник к 4 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе каждому.
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