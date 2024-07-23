Некоторые отечественные производители выдавали импорт за собственную продукцию, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото freepik.com

"СК-Фармация" в 2020-2023 годах практически не работала напрямую с производителями медикаментов и изделий медицинского назначения, сообщили в Антикоре по итогам проведённого анализа.

"Вся работа выстраивалась через посредников, по сути – ненужные "прокладки", которые обогащались, приобретая лекарства у производителей с последующей перепродажей "СК-Фармации". При этом такие поставки осуществлялись по максимальным ценам, без конкуренции, через картельный сговор. Даже отечественные производители, заключившие с "СК-Фармацией" долгосрочные договоры, шли на манипуляции, сопряжённые с фиктивным производством", – говорится в сообщении.

Признаки импорта вместо отечественного производства выявили в деятельности восьми казахстанских производителей, в том числе шприцов, йода, перчаток.

"Выборочным анализом выявили 13 договоров по закупке медоборудования, которые имели разную стоимость, но со схожими техническими характеристиками (риски завышения на 6,7 млрд тенге). Коррупционные риски способствовали формированию пула компаний, покрывающих значительную долю рынка по предоставлению услуг логистики, хранения и поставке лекарств и медизделий", – добавили в Антикоррупционной службе.

В мае Антикор совместно с Минздравом утвердили план организационных мероприятий по устранению коррупционных рисков в деятельности "СК-Фармации". Сейчас план реализуется под контролем Антикора.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала результаты анализа работы "СК-Фармации" Антикоррупционной службой. В кулуарах правительства министра спросили, не планирует ли министерство отказаться от "СК-Фармации" после выявленных нарушений.

"Тогда все закупки будут проводить местные исполнительные органы. Мы до 2018 года этот опыт имеем, и когда все медицинские организации самостоятельно закупают, возможны перебои с поставкой лекарственных средств. К тому же, с учётом объёмов, закупаемых единым дистрибьютором, имеется возможность на отдельных позициях иметь существенную экономию бюджетных средств. С момента создания "СК-Фармации" около 250 млрд тенге были сэкономлены", – сказала Акмарал Альназарова.

По её данным, компания закупает лекарственные препараты как для стационаров, так и для амбулаторного лечения. При этом в части амбулаторного лекарственного обеспечения Минздрав рассматривает вопрос о возможной поэтапной децентрализации препаратов для того, чтобы сделать их более пациентоориентированными.

"Чтобы на местах пациенты уже через электронные рецепты могли бы их закупать в розничном сегменте, но для этого нам необходимо совершенствовать цифровые инструменты, чтобы весь этот цикл был прозрачным. Поэтому в целом переформатирование работы "СК-Фармации" требуется. Абсолютно согласны и с вами, и с коллегами, которые проверяли работу. С нарушениями согласны, часть из них передали в правоохранительные органы", – заключила Акмарал Альназарова.