Велосипедиста насмерть сбили в Рудном
23 июля 2024, 11:19 | Происшествия
Поздним вечером он ехал по встречной полосе и попал под колеса машины, сообщает ИА "Город".
Иллюстративное фото depositphotos.com
ДТП произошло 21 июля, около 23:00. На улице Ленина 22-летний водитель автомобиля Chevrolet cobalt совершил наезд на мужчину - велосипедиста, который двигался по полосе, предназначенной для встречного движения.
В результате ДТП 50-летний велосипедист скончался на месте происшествия. Полиция Рудного начала досудебное расследование.
По данным Департамента полиции, с начала года в нашей области зарегистрировано 304 ДТП, в которых 29 человек погибло, 396 получили травмы, среди них 79 детей.
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