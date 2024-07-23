Поздним вечером он ехал по встречной полосе и попал под колеса машины, сообщает ИА "Город".

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ДТП произошло 21 июля, около 23:00. На улице Ленина 22-летний водитель автомобиля Chevrolet cobalt совершил наезд на мужчину - велосипедиста, который двигался по полосе, предназначенной для встречного движения.

В результате ДТП 50-летний велосипедист скончался на месте происшествия. Полиция Рудного начала досудебное расследование.

По данным Департамента полиции, с начала года в нашей области зарегистрировано 304 ДТП, в которых 29 человек погибло, 396 получили травмы, среди них 79 детей.