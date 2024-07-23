Национальный конкурс среди мясных пород крупного рогатого скота прошел 20 июля в рамках Казахстанского Дня поля «Jańa Dala / Green Day ‘2024». Быки из Костанайской области заняли два призовых места среди 56 представителей со всей страны.

Абсолютный чемпион, бык по кличке Шомбал из области Абай

На конкурс привезли быков Аулиекольской породы, Казахской белоголовой породы Qazaq Аqbas, породы Ангус Казахстана, породы Герефорд. Вне конкурсной программы участвовали быки Калмыцкой породы.

Победителей выбирало жюри, в состав которого вошли международные эксперты по мясному животноводству, много лет занимающиеся разведением крупного рогатого скота из Казахстана, Ирландии, Шотландии и США.

Абсолютным чемпионом в номинации «Лучший бык» стал бык по кличке Шомбал крестьянского хозяйства (КХ) «Дәурен» из области Абай, представляющий республиканскую породу (РП) Казахской белоголовой породы Qazaq Аqbas. Этому быку 16 месяцев и весит он 598 кг, вес при рождении - 26 кг. Сразу же на аукционе его купили за 1 млн тенге одно из хозяйств Северо-Казахстанской области.

Вице-чемпионом и обладателем 1 места стал представитель РП Ангус Казахстан бык по кличке Stevenson из ТОО «KazBeef» в Акмолинской области. Живая масса быка 578 кг.

2 место жюри присудило представителю РП породы Герефорд, быку по кличке Стильный из хозяйства ТОО «Олжа Арыстан ПК», Костанайской области.

3 место занял представитель РП Аулиекольской породы, бык по кличке Тополь из ТОО «Москалевское» в Костанайской области.