По прогнозам синоптиков во вторник, 23 июля, на севере, западе и востоке области ожидается дождь, временами сильный, гроза, днём местами — шквал и град. В среду, 24 июля, днём на западе и севере пройдут грозовые дожди, временами сильные, днём вновь вероятны шквал и град.





В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу — дождь, гроза.

- Во вторник ночью по области будет 15-20 градусов, - сообщила синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днем ожидаем 20-25, в центральной части области 28, на юге 32 градуса. В ночь на среду термометры покажут 12-17 °С, днём будет 20-25 °С, на юге 28 °С.

В областном центре температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 17-19 °С, днём 21-23 °С. В среду: ночью 15-17 °С, днём 20-22 °С.

В ближайшие двое суток ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере, западе и востоке до 15-20 м/с, отдельные порывы могут достигать скорости 25 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

