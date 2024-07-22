Общественный контроль зачисления детей в первые классы провел Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» в связи с высокой востребованностью услуги. Результаты этой проверки они предоставили департаменту по делам государственной службы.

Общеобразовательная школа №4 Лисковска оказалась среди нарушителей / Фото school.lsk.kostanay.gov.kz

- Проведенный мониторинг выявил, что школы требуют предоставление медицинских справок, форма которых не предусмотрена для первоклассников, - сообщили в пресс-службе департамента. - В феврале текущего года внесены изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования.Теперь медицинская справка формы 026/У заменена на форму № 052-2/у «Паспорт здоровья ребенка».

Однако, несмотря на изменения, школы продолжали сообщать родителям о необходимости предоставить справки прежних форм, которые не выдаются поликлиниками.

Такие нарушения допущены во многих школах региона, в частности ОШ № 10 в Аркалыке, ОШ №4 в Лисаковске, ОШ № 2 Денисовского района, Докучаевской общеобразовательной школой в Наурзумском районе, Ливановской основной средней школой в Камыстинском районе.

- В связи с выявленными нарушениями департаментом приняты организационные меры по исправлению и недопущению управлением образования акимата области подобных фактов, - сособщили в пресс-службе ведомства. - Мы продолжаем мониторить качество оказания государственных услуг и призываем услугополучателей сообщать о любых нарушениях для недопущения нарушений их прав и защиты законных интересов.

Обратиться в департамент можно по телефону 8 (7142) 39-31-65, а также с помощью сервиса eOtinish, Telegram-бота EgovKzBot2.0 или через Instagram elgeqyzmet_qostanai.