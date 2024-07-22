Большой тополь упал 1 мая 2024 года во дворе дома по ул. Маяковского, 105. Под удар попала легковая машина, которой после этого потребовался ремонт. Хозяин авто требует возмещения ущерба и понесенных убытков. Дело с 22 июля слушается в городском суде Костаная.

Владелец Volkswagen Passat B3 считает, что ему должны заплатить не только за ремонт машины, но и за вынужденный 10-дневный простой автомобиля. На нем он работал в компании «Такси «Народное». В сумме это 371 493 тенге, об уточнении исковых требований было заявлено в начале разбирательства. В машине 1991 года выпуска оказалось разбитым заднее стекло, повреждены крыша, крыло, задняя стойка кузова и салон в задней части.

Истец исходит из того, что раз упавшее дерево росло во дворе около дома, то и отвечать за случившееся должен тот, в чьем ведении эта территория находится.

А ответчик - управляющая компания ТОО «СДС Костанай» - иск не признает. Считает, что он предъявлен ненадлежащему ответчику.

- ТОО как хозяйствующий субъект не является кооперативом собственников квартир, оно также не является ОСИ. Товарищество осуществляет услуги по обслуживанию жилого дома, - подчеркнул представитель ответчика Алексей МИХЕЕВ, - содержание зеленых насаждений, их обрезка, спиливание не входят в его обязанности.

Михеев также упомянул, что на балансе ТОО «СДС Костанай» никакие зеленые насаждения, за которые оно несло бы ответственность, не стоят.

- Истец ссылается на старые правила благоустройства, определяющие размеры придомовой территории, но 7 июня 2023 года решением маслихата Костанайской области № 28 были утверждены Правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов Костанайской области. Они отменяют пункты прежних правил. В них указано, что обрезка, спиливание осуществляются организациями по озеленению после согласования с уполномоченным органом. В том числе во дворах, потому что данные правила не делают разграничений. У ТОО «СДС Костанай» нет на это лицензии. ТОО вообще не имеет права этим заниматься.

Отдел ЖКХ акимата Костаная участвует в этом судебном разбирательстве в качестве третьего лица. Его представитель сообщил, что и на балансе отдела деревья с придомовых участков не стоят.

Истцу еще были заданы вопросы о том, может ли он подтвердить, что работал в компании «Такси «Народное», есть ли у него договор с ней. Делала ли полиция схему происшествия? Производилась ли экспертиза повреждений автомобиля, машина-то далеко не новая?

- Сотрудники полиции выезжали на место, но схему не делали, сказали, что в данном случае это не их компетенция, - ответил представитель истца Сагынтай ЖУСУБИЕВ, - экспертизу владелец машины не производил, на это у него просто не было денег. В деле приложены накладная и товарный чек от тех, кто производил ремонт. Человек зарабатывает на жизнь тем, что таксует. Является самозанятым, но налоги платит, пенсионные отчисления за него идут.

Судья Елена МИНХ назначила дату следующего заседания, на котором будут изучены видео- и фото с места происшествия.

О падении дерева в тот день "НГ" сообщали очевидцы. Тогда, судя по кадрам на видео, под удар помимо Volkswagen попал еще один автомобиль KIA Sportage. Но предъявлял ли владелец второй машины претензии к ТОО или отделу ЖКХ, редакции на данный момент не известно.