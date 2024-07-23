Тестирование кандидатов на получение водительских прав будут проводить по новой программе с обновленной системой защиты от несанкционированных подключений, передает Tengri Auto со ссылкой на национальной доклад Антикора.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В агентстве сообщили, что для блокировки схем по подмене лиц в спецЦОНах Казахстана заработала биометрия экзаменуемых - автоматическое распознавание лица и онлайн-контроль за их действиями.

"Программа фиксирует жесты и мимику, свидетельствующие о возможном нарушении правил, введена онлайн-трансляция в спецЦОНе для общественного контроля, урегулированы процедуры пересдачи экзаменов. Ограничено количество повторных попыток – не более 2 раз, в случае непрохождения экзамены можно пересдать лишь через 3 месяца, в случае использования запрещенных предметов – через

6 месяцев", - пояснили в агентстве.

Кроме того, с 2025 года работников спецЦОНов смогут привлекать к ответственности и судить за получение взяток, а "помогаек" - за пособничество.

Напомним, с октября 2023 года процедуру приема теоретических экзаменов возвратили в госкорпорацию "Правительство для граждан". Раньше тестирование проводила частная компания. Возвращение сферы под госконтроль позволило, по данным агентства, устранить риски формального прохождения экзаменов. Если ранее при работе аутсорсинговой компании успешно сдавало 70 процентов тестируемых, сейчас – только 50 процентов.