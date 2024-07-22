Диких животных заметили сегодня, 22 июля, утром в старой части города. На совещании в акимате глава города сообщил, что лоси сначала пришли к управлению полиции, потом их видели на ул. Строительная, сообщает ИА "Город".

- На данный момент сотрудниками полиции осуществляется спасательная операция по вывозу животных в естественную среду обитания, в сторону лесопосадок, - цитирует управление полиции ТВС "Магнетит".

Пользователи социальных сетей жалеют животных, оказавшихся в непривычной для них среде.

"Красавцы! Гордые, но напуганные" - пишет пользователь @geraseva.47.

"А мне их жалко - растерянные, напуганные, не знают, куда идти. Пусть с ними все будет хорошо и пусть люди не пострадали" - комментирует @elenaarendaruk.

"Надо лес вокруг города сажать - вообще сказка будет!" - шутит @aleksandr_gulinskiy.

- Животных безопасно сопроводили, дороги были перекрыты на момент сопровождения, - прокомментировали ситуацию в 13.20 по запросу "НГ" в управлении полиции Рудного. - Происшествий не зафиксировано.