Продукты, которые акимат по списку продает в магазины как "социальные", обсуждали сегодня, 22 июля, на аппаратном совещании. Рост цен, по данным чиновников, не очень существенный. Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Мира КАЗКЕЕВА сообщила, что картофель подорожал на 2,9%, морковь на 1,8%. По ее словам, рост связан с повышением отпускных цен поставщиков.

- На картофель заключены договоры на 650 тонн раннего урожая, на морковь аналогичный договор на 250 тонн, - сказала Казкеева. - Вместе с тем наблюдается снижение цен на яйцо на 1% - с 488 до 483 тенге за десяток. В стабфонде был сформирован запас по 10 наименованиям товаров: 2,5 т. говядины, 44,7 т. подсолнечного масла, 357,4 т. риса, 768,7 т. сахара, 106,9 т. рожек, 4 141 т. муки и 14,6 млн яиц. Мы проводим товарные интервенции из стабфонда по 7 товарам.

Казкеева отметила, что для стабилизации цен на хлеб СПК "Тобол" продает муку по 90 тг за килограмм, при этом требуя, чтобы стоимость булки составляла 100 тг.

- При выявлении фактов превышения торговой надбавки на социально-значимые товары вы какие меры принимаете? - спросил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Вы штрафуете? Сколько таких штрафов выписано?

- Штраф до 300 МРП налагается, порядка 7 крупных предпринимателей были оштрафованы. Крупный штраф, более 1 млн тенге, был наложен на один из супермаркетов, - отметила Казкеева.

- Больше 1 млн тенге штрафа, должны задуматься предприниматели, - сказал аким. - Есть еще маленькие магазины из категории "у дома". В основном они завышают надбавку, на них жители жалуются. Крупные торговые сети этим не балуются. А если балуются, то одного штрафа будет достаточно.

С января 2024 года город провел 6 сельскохозяйственных ярмарок. Очередную обещают организовать в сентябре.

- Я думаю, надо рассмотреть возможность, чтобы в сентябре-октябре были ярмарки каждую неделю, - отметил Жундубаев. - В этом нет никаких сложностей. Наши предприниматели сами приедут, продадут. И каждую неделю можно проводить ярмарки.