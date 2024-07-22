Президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Заявление об этом он опубликовал на странице в соцсети X (бывший Twitter), передает Tengrinews.kz.

Фото: facebook.com/joebiden

Байден пояснил, что, несмотря на принятое решение, он остается президентом до конца своего срока. Кроме того, по его словам, он обратится к американцам на следующей неделе.

Ранее Байден неоднократно заявлял, что намерен продвигаться в борьбе за пост президента и победить Дональда Трампа на выборах в ноябре. Газета The New York Times 19 июля написала, что президент допускает возможность выхода из предвыборной гонки.

Несколько человек из окружения Байдена в частном порядке сообщили союзникам-демократам, что его решимость пошатнулась из-за трех событий. Речь идет о высказанном мнении бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая призвала его отказаться от участия в выборах, результатах опросов, складывающихся не в его пользу, а также бойкоте финансирования со стороны ключевых доноров партии.

Камала Харрис взяла под контроль политическую кампанию президента США Джо Байдена и связалась с лидерами демократов в Конгрессе и палатах представителей штатов, чтобы попросить их о поддержке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times.

Фото:depositphotos.com / Фото автора thenews2.com

Газета пишет, что предвыборный штаб Байдена официально переименовал себя в "Харрис в президенты", предоставив ей немедленный доступ к счету, на котором в конце июня было 96 миллионов долларов наличными. Во время внутреннего звонка руководители предвыборного штаба Байдена сказали сотрудникам, что теперь они будут работать на Харрис.

Анализ недавних опросов показал, что Харрис с небольшим отрывом отстает от Дональда Трампа в основных штатах, хотя она опережает Байдена среди темнокожих избирателей, молодых людей и женщин.

"Но выдвижение 59-летней Харрис также создаст сложности для 78-летнего Трампа, заставив его баллотироваться против кандидата, который на десятилетия моложе его, более энергичен, чем Байден, и более искусен в использовании лучшего политического вопроса демократов - права на аборт", - отмечается в статье.

Отмечается, что если никто не бросит вызов Харрис, то ее выдвижение может пройти довольно гладко.

Теперь она должна обратиться к более чем 4600 делегатам Национального съезда Демократической партии, группы, состоящей из партийных функционеров, законодателей, местных активистов и волонтеров.