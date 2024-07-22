Костанайский футбольный клуб "Тобол" сыграл матч третьего тура группового этапа Кубка Лиги против "Кайсара" и потерпел крупное поражение, передают Vesti.kz.

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Костанайцы отправилась в Кызылорду в молодежном составе и уступили. "Кайсар" обыграл "Тобол" со счетом 5:1.

В составе команды Виктора Кумыкова отличились: Токтар Жангылышбай (дубль), Думан Нарзилдаев, Дидар Жалмукан и Ерсултан Торекул. У "Тобола" голом престижа отметился Бекзат Минайдаров.

По итогам группового этапа Кубка Лиги у "Кайсара" и "Тобола" по три набранных очка, обе команды не сумели пробиться в плей-офф турнира.

В итоге в стадии плей-офф Кубка лиги сыграют "Кайрат", "Женис", "Елимай" и "Астана" — они стали победителями своих групп.

Обладатель трофея в случае побед во всех этапах может заработать до 134 миллионов тенге. Полуфиналы состоятся 10-11 августа и 30 октября, а финал пройдет 24 ноября.