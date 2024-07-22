Новым доверительным управляющим ТОО «Тазалык-2012» стал житикаринец Ерлан Кулманов, который 12 лет возглавлял мусоровывозящую компанию в родном городе. Поможет ли смена руководства навести порядок на контейнерных площадках Костаная? Да. Его опыт, полученный в Житикаре, можно перенести в Костанай.

Да. Старый руководитель явно не справлялся со своими обязанностями.

Нет. Дело не в руководителе, а в более сложных проблемах с организацией вывоза мусора.

Нет. С привычками костанайцев новому руководителю не справиться.

