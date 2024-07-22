Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе
22 июля 2024, 09:27 | Общество
В следующем месяце в Казахстане отмечают один государственный праздник. В конце августа – начале сентября работающих казахстанцев ждут три выходных дня подряд, передает Informburo.kz.
В августе в Казахстане отмечают один государственный праздник – День Конституции, 30 августа. В 2024 году он выпадает на пятницу. Таким образом казахстанцы, работающие по пятидневному графику, отдохнут три дня подряд – 30, 31 августа и 1 сентября.
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