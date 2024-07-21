Из них четверо – дети, сообщил на брифинге 18 июля начальник управления гражданской обороны ДЧС Даурен РАХМЕТКАЛИЕВ. При этом в прошлом году за весь купальный сезон было зарегистрировано 13 смертей, несовершеннолетних не было. Из восьми случаев гибели людей в этом году по два случая произошло в Федоровском районе и районе Б. Майлина и по одному – в Костанае, Рудном, Аркалыке и Карасуском районе.

Фото Ксении РЕБИК

Всего, по данным ДЧС, на территории области насчитывается более 9 тыс. водоемов, большинство из них – озера, свыше 30 рек и их притоков, а также 8 водохранилищ.

Фото РСК

- На них установлено 288 необорудованных участков, часто посещаемых населением, - отметил спикер. – В целом на начало купального периода было определено 26 разрешенных мест для купания, 8 коммунальных – бесплатных и 18 частных пляжей. В текущем году на территории области открыто два новых пляжа, один коммунальный в Рудном и один частный в Денисовском районе.

Неизменным остается высокое число нарушителей, которых ДЧС привлекает к административной ответственности в ходе рейдов. По словам Рахметкалиева в этом году уже наказаны 94 человека, среди них 26 случаев, когда жителей области привлекли к ответственности за оставление детей без присмотра и купание в необорудованных местах. За это нарушителей оштрафовали по ст. 412 КоАП РК на сумму 323 тыс. тенге. Еще 68 человек пока получили только предупреждение по ст. 364 КоАП РК - за купание в необорудованных местах. При повторном нарушении в течение года их ждет штраф.