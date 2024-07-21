Претенденты подали около 42 тысяч заявлений, передает Informburo.kz.

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В Казахстане 20 июля началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, которое продлится до 10 августа. Регистрация желающих принять участие в КТ проводилась с 1 июня по 8 июля на сайте Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК, сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году на комплексное тестирование для поступления в магистратуру подали около 42 тысяч заявлений. Наиболее популярные направления подготовки – "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", "Бизнес, управление и право".

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трёх блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На это отводится 3 часа 55 минут. Пороговый балл – 75.