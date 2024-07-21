16-18 июля в Алматы проходили соревнования среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. По итогам чемпионата в копилке нашего региона три медали. Две серебряные - на дистанциях 1500 м и 800 м - завоевал молодой спортсмен профессиональной школы бега «Neroznak team» Даур Доспулов. Еще одна бронза у Киры Зариповой, воспитанницы тренера Людмила Сунарбаевой (Рудный). Девушка бежала дистанцию 200 м.

Кира Зарипова (справа) на дистанции 200 м / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst



Двукратный серебряный призер ЧРК среди юниоров Даур ДОСПУЛОВ в прямом эфире поделился с «НГ» секретом своего успеха, его тренер Токуш ИБРАЕВ рассказал о потенциале области в легкой атлетике.

Легкая атлетика в жизнь молодого человека вошла неполных 8 месяцев назад. За это время юный спортсмен стал неоднократным чемпионом области, уверено выполнил первый спортивный разряд, на «Забеге мечты» в рамках мотокросса выиграл главный приз – мопед, а на этой неделе он завоевал среди ровесников две серебряные медали чемпионата страны.

Даур Доспулов (спарва) / Фото instagram.com/anveesia



­- Нужно иметь талант и трудолюбие, то чем и отличается Даур - своим трудолюбием и желанием бежать, - отметил в разговоре Токуш Ибраев. – На чемпионате он бежал каждый день по одной дистанции.

В первый день на 1500 м наш спортсмен проиграл опытному атлету Айболу Омару из Алматинской области. Даур пробежал дистанцию за 4:06, уступив сопернику лишь 2 сек, он составил победителю достойную конкуренцию. Во второй день Доспулов бежал 800 м, табло зафиксировало время 1:57,10.

Даур Доспулов после дистанции / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

- Не хватило тактического опыта, - добавил тренер. - В финишном створе он проиграл всего 0,1 секунд. Это очень хороший результат.

В третий день на дистанции 3000 м Доспулов финишировал четвертым среди девяти спортсменов, установил личный рекорд – 9:11.

- Пытался побороться за бронзу, но не удалось. В первые два дня выложился, ноги были загружены. На первых двух стартах не хватило опыта, - комментирует юноша.

- Какие выводы сделал после чемпионата?

- Нужно продолжать дальше работать над выносливостью, скоросттю, техникой бега, - сказал Даур Доспулов.

Даур Доспулов (слева) стал обладателем серебряных медалей на двух дистанциях

«НГ» спросила тренера Ибраева, как тот оценивает потенциал области в рамках казахстанской легкой атлетики и могут ли наши спортсмены привозить больше медалей?

- Чтобы область завоевывала медали, нужно, чтобы все тренеры работали, воспитывали чемпионов. Для этого нужно не просто тренировать, нужно подбирать, делать отбор спортсменов, а потом индивидуально поднимать их на определенный уровень, - уточнил Токуш Ибраев. – У нас в Костанайской области в основном все тренеры по легкой атлетике готовят спринтеров. При этом наш регион не может выставить на ЧРК команду спринтеров на эстафете 4х100. А все потому, что наши спринтеры, которых они готовят, не могут конкурировать на уровне республики...

- Почему? Потому что нет специализированной базы для легкоатлетов? У нас уделяют большое внимание развитию футбола, различным видам единоборств, строят им спортивные залы. А легкоатлетам негде заниматься…. Почему не получается привозить больше медалей, почему Костанайская область не гремит как и раньше, хотя бы на площадках ЧРК?

- Вы сами сказали «как и раньше». А ведь раньше у нас еще хуже были условия для подготовки, - продолжил Ибраев. - Значит это не так важно? Для подготовки спринтеров необязательно иметь манеж, хватало и того, что было: спортивных залов, подвалов. При этом были чемпионы, мастера спорта. Последние результаты на ЧРК говорят о том, что уровень квалификации наших тренеров низкий. Ощущение, что они не хотят дальше воспитывать чемпионов, работают, чтобы просто получать свою зарплату. А для того, чтобы воспитать чемпиона нужно приложить усилия.

Напомним, Токуш Тлеубаевич Ибраев является тренером высшего уровня квалификации высшей категории, за более чем 17-летний опыт тренерской работы он воспитал чемпионов области и республики. Прославленная костанайская бегунья, экс-рекордсменка Казахстана, мастер спорта международного класса, чемпионка Азии, многократная чемпионка страны Татьяна Нерознак является его воспитанницей. Кстати, сегодня спортсменка передает свои знания и опыт юным атлетам и любителям, кто всерьез решил заниматься бегом.

- Даур, вы почувствовали признание среди опытных спортсменов казахстанского бегового сообщества, вас ценят и уважают старшие единомышленники по школе бега, что пожелаете своим ровесникам?

- Скажу банальные слова, но они всегда будут правильными: работать, работать и еще раз работать! – уверенно заявил молодой человек. - Нужно каждый день пахать, стремится к чему-то, развиваться. Результат долго не заставит себя ждать. Он придет, если вы будете работать - все у вас получится.