Рекламу быстро удалили из-за ожидаемого шквала негативных комментариев. Пользователи Сети пишут, что в ролике с девушкой голос за кадром произносил: "Хочешь узнать, сколько у нее было владельцев до тебя?", и камера перемещалась на машину. Рекламировал банк свой сервис по проверке автомобилей.

Сегодня, 20 июля, Halyk Bank дал свой первый публичный комментарий по этому поводу:

- Настоящим сообщением Halyk Bank приносит свои извинения за некорректный контент, который был размещён на нашей официальной странице. К сожалению, ввиду большого количества лиц, участвующих в процессах банка, нам не удалось урегулировать данный контент вовремя. Как одна из самых крупных финансовых структур страны мы понимаем, что мы несём и социальную ответственность. Политика банка не предполагает ущемление прав женщин или одобрение ущемления прав, оскорбления достоинства.

Однако за время молчания банка множество пользователей Сети высказало свои возмущения. Так, певица и активистка Акмаржан Кушербаева пишет в своём Инстаграм, что организация "игнорирует общественное возмущение и нарушение ими же законов РК". На её странице можно посмотреть отрывок удалённой рекламы.