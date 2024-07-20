Ров, выкопанный в Лисаковске вблизи садового общества "Урожайное-2" для ремонта водопроводных труб, не закопали полностью, сообщил "НГ" один из дачников. Он отмечает, что не закопанные участки рва вынуждают пожилых людей обходить ров пешком, что доставляет им неудобства.

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Речь идёт об участках рва вблизи 8 квартала садового общества. Обратившийся отмечает, что ранее отдел строительства Лисаковска касаемо сроков закапывания рва было указывал, что срок окончания строительно-монтажных работ - май-июнь 2024 года. Что ответили в отделе на повторное уточнение сроков закапывания рва?

Рассмотрев Ваш запрос, сообщаем, что траншея будет засыпана после укладки магистрального водопровода, - доложил руководитель отдела строительства Лисаковска Владислав ЗАИКИН. - В данный момент в связи с затягиванием сроков проведения строительно-монтажных работ готовится исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области о признании подрядной организации недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.