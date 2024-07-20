В начале июля во всех СМИ области появилась новость о строительстве отеля Novotel французского бренда Acor. Новость многие жители восприняли негативно, потому что отель планируют строить на месте здания кинотеатра "Казахстан", расположенном в городском сквере. В отделе архитектуры "НГ" ответили, что ни ПСД, ни эскиза на строительство отеля нет. Тогда мы отправили официальный запрос акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ, чтобы выяснить, насколько сильно пострадают зеленые насаждения и без того переделываемого сквера и в курсе ли он вообще о строительстве отеля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Здание кинотеатра «Казахстан» с прилегающей территорией находятся в частной собственности, и предприниматели на этапе принятия решений ведения собственного бизнеса в праве не информировать о своих планах государственные органы. Наверное, поэтому о намерениях бизнесменов по строительству отеля на месте кинотеатра мы узнали из средств массовой информации, - пояснил в ответ на наш запрос Марат Жундубаев. - Насколько мне известно, идея этого проекта находится на стадии переговоров и в городской акимат с предложениями пока никто не обращался.

Аким также пояснил, что согласно Генеральному плану Костаная (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2020 г. №762) только земельный участок под зданием кинотеатра расположен в общественно-деловой зоне.

- То есть, его функциональное зонирование соответствует назначению объекта. - отметил аким областного центра. - Однако, земельный участок вокруг здания расположен в рекреационной зоне (Р-1 – зелень общего пользования (парки, скверы, бульвары)). Соответственно на территории рекреационной зоны не допускаются размещение (строительство) новых, расширение действующих промышленных, коммунальных, складских объектов, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, непосредственно не связанных с функционированием рекреационной зоны (п. 3 ст. 51 Закона). Расстояние от красной линии до границы земельного участка составляет 15 метров. Это не препятствует строительству объекта и оставшаяся часть земельного участка, находящаяся в пределах красной линии возможна для благоустройства. Исходя из вышесказанного следует, что строительство отеля возможно только в пределах границ существующего фундамента здания кинотеатра.

На вопросы о том, когда планируется снос кинотеатра «Казахстан» и строительства нового отеля и согласовывалось ли строительство отеля в Центральном сквере с акимом города, Марат Жундубаев ответил так:

- Еще раз отмечу, что инициаторы строительства отеля ко мне лично, либо в государственные органы города не обращались. Согласно Правилам, инициаторы проекта должны получить в ответственном государственном учреждении исходные материалы для разработки проекта строительства, чего на сегодняшний день не было ими сделано. Поэтому, говорить сейчас о сносе или согласовании строительства отеля нет никаких оснований.

В то же время глава города подчеркнул, что "в целом мы приветствуем инвестиционные проекты в нашем городе, но для правильной оценки строительства отеля в Центральном сквере и его влиянии на городскую среду, необходимо изучить сам проект, который еще не был представлен в акимат города".