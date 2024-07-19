Тело заместителя командира взвода Айдоса Шаймерденова достали из очистного пространства вблизи шахты в Павлодарской области сегодня, 19 июля. Об этом сообщил гендиректор АО "Майкаинзолото" Кайролла Журсунбаев, передает Informburo.kz.

Возобновление поисковых работ, 28 июня/фото АО "Майкаинзолото"

Тело извлекали вручную почти 10 часов без помощи техники, чтобы не повредить.

- Его нашли утром, около 5.30. Мы начинаем поиски с восхода солнца. Где-то до 13.30 извлекали тело, чтобы оно было целым. Эскалатором можно повредить тело. После полиция приехала, и начались все процедуры. Завтра продолжим поиски. Сегодня моральный стресс получили все, пока извлекали тело, - рассказал Кайролла Журсунбаев в разговоре с корреспондентом.

Он выразил надежду, что тело четвёртого погибшего спасателя найдут в скором времени.

Ночью 4 января этого года недалеко от золотого рудника автобус со спасателями, ехавшими на шахту после звонка о задымлении, провалился в воронку. В автобусе были три спасателя и водитель. Тела двух человек обнаружили вскоре после ЧП.

В феврале спасательные работы по поиску автобуса и двух пропавших спасателей, провалившихся в котлован глубиной почти с 25-этажный дом, временно приостановили. В конце мая работы возобновили.