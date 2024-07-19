План работ Костанайской горэлектросети с 20 по 26 июля 2024 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце этой и на следующей неделе работы, которые приведут к приостановке подачи электроэнергии потребителям частного сектора и спальных районов, пройдут в восьми районах Костаная.

Иллюстративное фото

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 20 по 26 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор: ул. Байтурсынова 230-260, ул. Валиханова 2-18, ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25.

КТП-Курылыс (район Астыкжана) (работы на КТП)

21 июля с 10:00 до 17:00

Частный сектор: пр. Абая с дробями.

КТП- 716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ )

с 22 по 26 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Энергетиков, ул. Кравцова, ул. Тухачевского,

ТП-205 (работы на ВЛ )

с 22 по 26 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор: пр. Абая 287-316, 3 пр. Лермонтова 1-20, 4 пр. Лермонтова 1-14, 6 пр. Лермонтова 1-12.

ТП-113 (работы на ВЛ)

с 22 по 26 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор: ул. Сьянова 138-196, 192/1, ул. Шипина 1/1-36, ул. Набережная 114-196,163/1-163/17, 143/1-143/12, ул. Рабочая 2-12, пр. Н.Назарбаева 3-25, ул. Каирбекова 194-202.

Светофор: ул. Каирбекова – пр. Н.Назарбаева

КТП-161 а (работы на ВЛ)

с 22 по 26 июля с 10:00 до 17:30

АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами- Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор: Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 71-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11,23/12,22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22

ТП-628 (работы на ПС)

24 июля с 10:00 до 19:00

детский сад № 8.

Спальный сектор: 8 мкр. дома 13,14а,15,16,17,18,19.

ТП-421 (работы на ПС)

25 и 26 июля с 10:00 до 19:00

ТОО «Кооператор», кафе «Ева», «Ваниль», ИП Колчанов, ИП Навоян, ИП Дуйсенова.