Как решаются важнейшие экологические проблемы Костанайской области, включенные в республиканский реестр, руководитель профильного департамента рассказал на брифинге 17 июля. Одна из них связана с риском негативных воздействий на воды главной реки области.

Скриншот карты Ассоциации экологических организаций Казахстана

В 80-х годах прошлого века в Костанае прекратил работу завод химволокна. После него остался накопитель промышленных стоков медно-аммиачного производства, расположенный в водоохраной зоне реки Тобол, неподалеку от поселка Алтынсарино (Альжанка). После прекращения деятельности завода в месте нахождения накопителя фиксировалось превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) по меди в грунте.

Фото РСК

- Департаментом экологии по Костанайской области ведется государственный мониторинг содержания меди в месте нахождения карт накопителя и их влияния на реку Тобол, - сказал руководитель департамента Куаныш ЕЛЕУСИНОВ, - по результатам лабораторных анализов, влияние на качество воды реки Тобол не прослеживается с 2017 года. Повышенное содержание марганца и железа прослеживается по всей реке и носит природный фоновый характер.