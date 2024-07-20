Об этом на брифинге 17 июля рассказал руководитель департамента экологии Куаныш ЕЛЕУСИНОВ. Несанкционированные свалки зафиксированы на территории 6 районов и 4 городов области.

Фото из архива "НГ"

Обнаружены они были в ходе спутникового мониторинга. Больше всего таких свалок в Костанайском районе — 60 и в районе Беимбета Майлина — 52. Дальше по списку идут Рудный — 16 свалок, Костанай — 13, Федоровский район — 11, Аркалык — 9, Мендыкаринский район — 9, Аулиекольский район — 2, Камыстинский район — 1, Лисаковск — 1.

- Нами в адрес акиматов городов и районов направлены официальные письма с указанием координат свалок для их незамедлительной уборки, - сказал Куаныш Елеусинов, - на сегодняшний день (17 июля - «НГ») из 174 свалок ни одна не ликвидирована.

По словам спикера, сотрудники департамента будут выезжать на все указанные участки, чтобы фиксировать, ведутся ли работы.