Собака породы хаски попала в реабилитационный центр ОО «Надежда Плюс kst» во время потопов весной этого года. Подробнее о ней рассказала заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА:

Эта хаски молодая, активная и любит детей

- Ее хозяева так и не нашлись. Хаски молодая, ей меньше года. Очень активная, классная. Любит детей, - рассказала волонтер. - Так как у нас недалеко от реабилитационного центра для собак есть лес, поле, то к нам забегают крысы, и она их ловит.

Соловьёва советует содержать животное не на цепи, так как собакам этой породы нужно много бегать во дворе.

- Но в приюте она пока сидит на цепи, так как на территории мало места, - пояснила девушка. - Собачка кушает все подряд. Стерилизована и вакцинирована и ждет свой новый дом.

Чтобы забрать эту собаку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.



Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ