На брифинге для журналистов Алмасадам Саткалиев оценил возможные риски повторения крупных аварий на казахстанских ТЭЦ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

По словам министра, прошлогодняя серия крупных аварий на МАЭК, в Риддере и Экибастузе требует принятия строгих мер для предотвращения подобных инцидентов. В настоящее время работы по подготовке к отопительному сезону идут строго по графику и рисков возникновения крупных аварий нет, заверил Саткалиев.

"Вся необходимая работа выполнена, и контрольная функция выстроена. В настоящее время серьезных опасений и рисков по прохождению отопительного сезона нет", - сказал он.

Тем не менее есть пять-шесть компаний, которые отстают от графика или даже еще не приступили к работам. По словам министра, сегодня они находятся под пристальным вниманием.