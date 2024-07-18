Участились жалобы горожан на состояние подземных переходов в областном центре. В IKomek люди отправляют сообщения о том, что в переходах грязно, вонь, плохое освещение. Пользоваться ими неприятно.

Подземных переходов всего-то три — на проспекте Абая около остановок «Второй подъем» и «ГАИ», а также на ул. Каибекова около супермаркета «Солнечный». Отвечать за их состояние вменено подрядчикам, которые занимаются содержанием и благоустройством улиц.

На совещании 15 июля аким города Марат ЖУНДУБАЕВ из-за претензий костанайцев поднял представителей ТОО «Таза жол» и ТОО «Конгломерат». Оба сказали, что порядок в переходах уже наведен — среагировали на жалобы, переданные службой IKomek.

- Точно? Все сделали уже? - спросил Жундубаев, - ну, смотрите, через несколько дней пригласим журналистов и посмотрим.

Стены и лестничная плитка, конечно, требуют обновления

Сегодня, 18 июля, корреспондент «НГ» воспользовался переходом в районе «Солнечного». Стены, плитка на лестницах, конечно, довольно обшарпанные, требуют обновления, но переход был чисто выметен, без дурных запахов. И большая часть лампочек в нем горела. Уютным место не назовешь, но пользоваться вполне можно.

Лампочки в переходе горели почти все

Про уют не для красного словца сказано. Почему-то Костанаю никак не удается обжить эти городские пространства. Была попытка, помнится, сделать симпатичнее подземный переход на Втором подъеме — рисовали граффити на стенах и даже музыканты там, случалось, пели. Но все увяло.

Фото Галина ПЕТРЕНКО