Мужчина проник на охраняемую территорию свинофермы, расположенной на 7 километре Сарыкольской трассы, и занялся там заготовкой мяса. Уголовное дело по статье за скотокрадство рассмотрел Костанайский районный суд.

Установлено, что подсудимый, предварительно забив ножом, похитил семь свиней, принадлежавших потерпевшему Д. Причиненный ущерб составил 1 050 000 тенге, сообщается на сайте областного суда.

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Подсудимый В. свою вину полностью признал. Заявил во время рассмотрения дела, что раскаивается.

Санкция части 3 статьи 188-1 УК (тайное хищение чужого скота) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Суд учел раскаяние подсудимого, не нашел отягчающих обстоятельств. В итоге назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с применением статьи 63 УК РК, то есть условно.

Приговор в законную силу еще не вступил.