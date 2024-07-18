Машкевича в совете заменил Эдуард Сурлевич, вместо Патоха Шодиева — его сын Сабир.

Александр Машкевич (слева) и Патох Шодиев / Фото mashkevich.6md.ru, baigenews.kz

Председателем избран Шухрат Ибрагимов — один из сыновей бывшего владельца Eurasian Resources Group Алиджана Ибрагимова, умершего несколько лет назад от осложнений ковида.

Шухрат Ибрагимов / Коллаж kursiv.media

- На сайте ERG уточняется, что изменения в совете директоров «направлены на дальнейшее развитие и укрепление компании в условиях глобальных вызовов и динамично меняющихся рынков», - пишет kursiv.kz, - конечными владельцами группы являются министерство финансов РК– 40%, Александр Машкевич и семья Ибрагимовых – по 20,7%, Патох Шодиев – 18,6%... Машкевич, Шодиев и семья Ибрагимова (супруга и четверо сыновей) стали первыми долларовыми миллиардерами по версии Forbes в Казахстане в 2005 году с капиталом в $1 млрд на каждого. Позднее Александр Машкевич и Патох Шодиев сменили гражданство с казахстанского на израильское и бельгийское соответственно.

Со стороны государства в совет директоров ERG входят премьер-министр РК Серик Жумангарин и министр финансов Мади Такиев.

В состав ERG входят «Транснациональная компания «Казхром», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Шубарколь комир», АО «Алюминий Казахстана» и множество других предприятий. Кроме АО «ССГПО», еще «Алюминий Казахстана» имеет подразделения в Костанайской области.