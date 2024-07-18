В июле на этой дороге поэтапно от квартала к кварталу укладывают новый асфальт. Вот только достался он не всем. По словам читателей «НГ», вдоль улицы помимо проезжей части были вновь заасфальтированы остановка и другие парковочные карманы, в том числе один из них практически напротив дома № 26. Вот только их адрес обошли стороной.

Возле дома № 26 на ул. Тауелсиздик парковку не стали асфальтировать. На другой стороне дороги - все в новом асфальте / Фото читателей "НГ"

- Факт: там сделали, а здесь не сделали. Сначала сказали «здесь частная парковка», потом «здесь хороший асфальт», а в итоге «как нам акимат сказал, так мы и делаем», - рассказала женщина. – Все оборудование и техника ушли ниже по улице, к реке, а здесь все так и оставили. Но ведь так не делается, асфальт рассыплется. Тем более здесь наклон, вода будет стекать на парковку, и эта часть асфальта будет размываться.

По словам другой читательницы, когда ей удалось дозвониться в ЖКХ, там ей сообщили, что приняли решение не вскрывать полотно на этой парковке, потому что здесь хороший асфальт. В пресс-службе городского акимата информацию, можно сказать, подтвердили:

- Данная парковка была отремонтирована в 2018 году, асфальтобетонное покрытие находится в хорошем состоянии. Дополнительно сообщаем, что согласно технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу, ремонт данной парковки не предусмотрен.

Официальные ответы получены, вот только местные жители от этого меньше не переживают. Они боятся, что весь ремонт пойдет насмарку, так как здесь не сделали правильный стык старого и нового асфальта.