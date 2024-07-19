Не просто больше. Если пересчитать новые обязательства, предъявляемые, например, ТОО «Надеждинка», то получится, что налог за пользование землями сельхозназначения для товарищества вырос на тысячи процентов. Был 120 тысяч тенге, стал около 60 млн. Как это произошло?

Попали на новые ставки

Еще в прошлом году налоговые органы настойчиво обращали внимание сельхозпроизводителей на то, что они игнорируют изменения в Налоговом кодексе РК, которые действуют с 2018 года. В соответствии с ними требуется платить в казну не за гектар, а за... квадратный метр используемых земель, потому что эти земли находятся в черте населенных пунктов.

На землях населенных пунктов можно сеять и пасти скот, но платить за это придется больше / Фото из архива «НГ»

На совете по защите прав предпринимателей и противодействия коррупции Палаты предпринимателей Костанайской области обсудили ситуацию, которая развивается не в пользу бизнеса. Пример ТОО «Надеждинка» приведен был как один из самых ярких. Во-первых, потому что ему не повезло едва ли не больше всех. Его земли после нескольких изменений границ областного центра стали относиться к городу, где ставка налога за квадратный метр - 6,27 тенге. А платить надо за площадь 992 гектара.

В Костанае так попали 7 субъектов агробизнеса, общая площадь (вместе с «Надеждинкой») - 2 571,8 га. А всего в разных районах и городах Костанайской области в похожей ситуации оказались более 70 субъектов бизнеса.

Во-вторых, названное ТОО уже судится, и процесс подходит к завершению. По ходатайству адвоката очередное заседание отложили именно потому, что предприниматель надеялся на позитивный результат обсуждения в палате предпринимателей. Основания для этого есть.

На завтра учли

Ранее для разрешения сложившейся ситуации палата обратилась с письмами в несколько госоранов, в сенат парламента, к решению вопроса подключилась и прокуратура области.

В ответ на запрос костанайцев из Министерства финансов сообщили, что проект нового Налогового кодекса предусматривает решение данного вопроса - в новую редакцию включена норма, позволяющая уплачивать налог погектарно, как прежде.

Дословно: «При изменении границ административно-территориальной единицы земельный налог по земельным участкам населенных пунктов, которые относились до даты такого изменения к землям сельскохозяйственного назначения, исчисляется по ставкам, установленным статьей 503 настоящего кодекса, при условии использования таких участков в сельскохозяйственных целях». (ст. 503. Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения).

В общем все вроде бы нормально. Но это будет завтра. А сегодня действуют другие налоговые требования. И в соответствии с ними отделам земельных отношений городов и районов служба госдоходов направила уведомления о необходимости привести в соответствие с законом налогообложение 141 землепользователя. Конкретно местные исполнительные органы начали понуждать аграриев заключать дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков. Согласно этим соглашениям, бизнес принимает на себя обязательства платить за земли по ставкам населенных пунктов.

Не у всех, конечно, ситуация одинаковая. В селах некоторые землепользователи, имея небольшие участки, согласились платить больше, да там и ставки не такие кусачие, как в городах. Из 141 предпринимателя 30 работают по специальному налоговому режиму Единого земельного налога и их эти проблемы не касаются. Еще вариант - вернуть земли акиматам сельских округов.

Палата предпринимателей сделала выборку, и вышло, что серьезные проблемы сейчас возникают у 42 землепользователей в 8 районах области, а также у тех, чьи земли относятся к Костанаю и Рудному. Речь идет о площади 18 676 га.

Сегодня неподъемно

- В суде по ТОО «Надеждинка» мы сейчас стоим на том, что нельзя понудить предпринимателя заключить договор, - сказала адвокат Марина ПОПОВА, - но я бы хотела обратиться здесь к представителям прокуратуры, государственных органов, в том числе к налоговой службе. Раз новая редакция Налогового кодекса учитывает проблему и вопрос будет решен оптимально для бизнеса, можно же сейчас приостановить иски.

Представители службы госдоходов, отделов земельных отношений высказались в том смысле, что завтра - это завтра, а сейчас уже имеющиеся предписания все обязаны исполнять. Причем субъекты бизнеса должны будут заплатить повышенный налог и за 3 предыдущих года, с учетом срока исковой давности по налоговым обязательствам.

- Мы собрались все-таки, чтобы разрешить текущую проблему, - не выдержал начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Азимхан БАИМБЕТОВ, - расчеты же показывают, что новые ставки для землепользователей неподъемные, такое налогообложение равносильно банкротству. То есть за то время, пока будет приниматься норма в новом Налоговом кодексе, предприниматели будут разоряться?

Итог обсуждения подвел председатель совета по защите прав предпринимателей Владимир ШАКУН: выработать рекомендации по отзыву поданных исков, если не получится, то поддерживать позицию бизнеса в судебных процессах силами прокуратуры области и палаты предпринимателей.