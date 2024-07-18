ТОО «Костанайэнерго» обратилось в палату предпринимателей Костанайской области за содействием в решении проблемы: компания не может реализовать инвестиционный проект, не имеет возможности использовать новое оборудование. ТОО год добивается для его подключения техусловий, но энергетики в этом отказывают.

Возможности исчерпаны

Мощности действующих подстанций исчерпаны, нужны новые / Фото из архива «НГ»

- Мы не то, что дополнительное оборудование не можем использовать, мы и уже имеющееся вынуждены задействовать по очереди, не хватает текущей мощности. Обращались в РЭС, но они говорят, что подстанция работает на максимуме, о ближайших перспективах ничего сказать не могут. Когда прояснится, покрыто мраком. Где-то, вроде в Мичурино, будут строить подстанцию, но это только для жилого района, и нам оттуда ничего не перепадет, - закончил выступление на заседании отраслевого совета палаты по вопросам промышленности директор ТОО «Костанайэнерго» Марат МУКУЖАНОВ.

Марат Мукужанов / Фото Галины КАТКОВОЙ

Товарищество занимается электромонтажными работами, проектирует электроснабжение, проводит энергетическую экспертизу. Так что в его ситуации видится даже некая ирония судьбы. Директор ТОО на заседании обращался в первую очередь к директору ТОО «Межрегионэнерготранзит» Владимиру КАНУ. Говорил, что надо найти какой-то выход. Поменять, например, силовой трансформатор на питающей подстанции, чтобы увеличить мощность...

Кан подтвердил, что сегодня от юридических лиц поступает много подобных обращений, но им вынуждены отказывать по объективным причинам. Одна из них - технические возможности увеличения мощностей трансформаторов на действующих подстанциях исчерпаны. Надо строить новые. Но, во-первых, это делается только на бюджетные деньги. Во-вторых, в районах существующей застройки, где сегодня идет интенсивное возведение многоэтажек, а также новых бизнес-объектов, под это просто нет места.

- Надо понимать, что невозможно под каждый объект тыкать подстанцию, - сказал директор ТОО «МРЭТ». - Чтобы ее поставить, нужны коридоры для электролиний, что для воздушных, что для кабельных. А где это все располагать?

Делиться надо

За первое полугодие в Костанае было отказано в выдаче техусловий на суммарную мощность 12,8 МВт. А всего, по словам директора «МРЭТ», сегодня по Костанаю заявлена потребность в 180 МВт, это 300% от существующей нагрузки.

Что все-таки можно предпринять сегодня? Раздать неиспользуемые мощности. ТОО «Межэрегионэнерготранзит» ведет переписку с 7 субъектами предпринимательства. Это прямые потребители, использование которыми электрических мощностей за два года ТОО смогло проанализировать. В списке - мельничные комплексы, производители прохладительных напитков и мясопродуктов, изделий из бетона. У всех значительная доля электромощностей не задействована - от 40 до 82%.

Владимир Кан (слева) предложил бизнесу вернуть неиспользуемые мощности / Фото Галины КАТКОВОЙ

- У предприятия заявленная мощность - 4,5 МВт, фактически оно потребляет 1,6 МВт, - привел пример Владимир Кан, - у другого заявлено - 300 кВт, фактически потребляется - 79, чтобы было понятно: 234 киловатта - это мощность, которая заявляется при строительстве 5-этажного дома. Мы просим скорректировать распределенные мощности в соответствии с реальным потреблением и вернуть избыток. Но пока навстречу пошло только одно предприятие - крупный комплекс по производству муки вернул 400 кВт.

Кстати, уже упомянутое ТОО «Костанайэнерго» нуждается в наращивании мощности на 300 кВт. Так что «дремлющие» объемы - не игрушечные.

Просто так отозвать техусловия невозможно. А вот сделать это по решению суда - вариант.

- Хотелось бы, конечно, путем договоренностей идти, - отметил Кан, - но, с другой стороны, нам невыгодны неработающие мощности, это наш транзит, объемы, деньги, недополученный доход. Но пока мы тоже обращаемся в палату предпринимателей, чтобы помогла достигнуть взаимопонимания с бизнесом.

Проблема еще глубже

Директор «МРЭТ» обратил внимание еще на одну проблему.

- Раньше при запрашивании техусловий мы имели право проверять обоснование электрической мощности, - пояснил он, - требовали, например, от проектных организаций, чтобы они применяли коэффициенты спроса. Сейчас мы такого права не имеем. Не так давно к нам обратились по поводу крупного объекта в сфере переработки сельхозсырья. Запросили 17 МВт. Это очень много. Наши специалисты пересчитали, применили коэффициент спроса и получилось всего 4,5 МВт. Проектировщики ошиблись.

Возможно, в некоторых случаях слово «ошиблись» стоит брать в кавычки. Известно же, что от стоимости проекта нередко зависит вхождение его в программы государственной поддержки. Чем больше заявляется энергетическая мощность, тем дороже оборудование.

Ошибки, конечно, при разработке ПСД случаются и без умысла, и сохраняются, к сожалению, даже после прохождения экспертизы. А проверить, правильно ли были сделаны расчеты при проектировании, можно только на стадии ввода объекта. К этому времени завышенные электрические мощности уже розданы и много месяцев избыток не используется.

Повторимся, палата предпринимателей обещает содействовать в переговорах о добровольном отказе от таких. За последние полгода по этой теме в палате собираются уже второй раз.

Город в городе

Директор «МРЭТ», который председательствовал на заседании отраслевого совета, еще раз напомнил о том, что энергетика должна развиваться опережающими темпами, чтобы не тормозить экономику. В Костанае сети были построены под определенный объем электроэнергии. Город развивается, мощностей перестало хватать.

Как же это вышло, ведь в Костанае всегда был генеральный план, а он при утверждении проходит комплексную экспертизу?

- Вы видите, за последние 10 лет сколько новых микрорайонов появилось, сколько энергоемких инвестпроектов реализовано, кроме того, из районов в Костанай подтянулись производства, те же мельницы перебираются, - сказал Владимир Кан, - государством в свое время была разработана индустриальная карта, в которую включались новые производства, потребители. Мое мнение: мы отклонились от этой карты. У нас в центре за последние 5 лет прирост мощности составил 10 МВт, для сравнения: поселок Алтынсарино в Костанайском районе потребляет 2 МВт. Просто небольшой город в городе за десять лет построили. А ведь генеральный план города - это не только функциональное зонирование, это план развития Костаная на много лет.