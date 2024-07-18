18 июля 2024, 09:17

Одновременно с покраской фасадов домов, ремонтные бригады, зачем-то закрашивают из пульверизаторов оконные стёкла и рамы, а так-же москитные сетки, и т.д. Всё это очень непросто отмыть, если вообще возможно, учитывая многоэтажность домов, отсутствие у собственников квартир альпинистского снаряжения и автовышек.



Кто и когда устранит эти многочисленные и обширные "ляпы" - отмоет стёкла?.. :-x