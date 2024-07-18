В Костанае ведётся работа по покраске фасадов многоэтажек и не только фасадов
1234
18 июля 2024, 09:17
Одновременно с покраской фасадов домов, ремонтные бригады, зачем-то закрашивают из пульверизаторов оконные стёкла и рамы, а так-же москитные сетки, и т.д. Всё это очень непросто отмыть, если вообще возможно, учитывая многоэтажность домов, отсутствие у собственников квартир альпинистского снаряжения и автовышек.
Кто и когда устранит эти многочисленные и обширные "ляпы" - отмоет стёкла?.. :-x
Последние народные новости
10.07.24 14:19 Сход жителей в городе Тобыл у магазина "Маяк"
10.07.24 09:56 Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
02.07.24 17:27 Собака в страхе держит жителей домов
28.06.24 09:17 Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
28.06.24 09:16 Лихие мотоциклисты... Будьте осторожны
26.06.24 13:13 "А у нас во дворе" - Творческий вечер для людей "золотого возраста" провели дружные соседи
26.06.24 09:20 Про власть
20.06.24 14:13 Мотиватор для призывников и их родителей
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.