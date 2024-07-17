В четверг, 18 июля, ночью на востоке и юге региона, днем на севере и востоке дождь и гроза. Днем на севере, востоке и юге области град и шквал. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На севере, востоке и юге региона порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 13...18 градусов, днем 22...27 градусов. На юге 30 градусов.

- Погода обусловлена прохождением через территорию нашей области атмосферных фронтальных разделов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - В четверг, 18 июля, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15...17 градусов, днем 23...27 градусов.

В пятницу, 19 июля, на территории региона переменная облачность. На севере, востоке и юге области дождь, гроза, град и шквал. На востоке и юге сильный дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. На севере, востоке и юге региона порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 13...18 градусов, днем 23...28 градусов.

В пятницу, 19 июля, в Костанае переменная облачность. Днем дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 13...17 градусов, днем 23...25 градусов.

В субботу, 20 июля, на севере, востоке и юге области дождь и гроза, на севере и юге сильный дождь. Днем град и шквал. Показатели ветра и температуры на территории области такие же как и в пятницу, 19 июля. В Костанае все показатели погоды в этот день также аналогичны показателям пятницы.



Фото Андрея СКИБЫ