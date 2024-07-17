ГКП "КТЭК" сейчас проводит плановые ремонтные работы на магистральных водопроводах теплосетей в этом районе. Поэтому с 18 по 22 июля 2024 года (включительно) будет прекращена подача горячей воды в более 60 жилых домах и других объектах. Об этом предприятие сообщило в своем Instagram.

Иллюстративное фото freepik.com

№ Количество домов Адреса 1 13 пр. Кобланды батыра, 37, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 60А, 62, 62А, 88; 2 26 Ул.Каирбекова, 336, 340, 342, 358А, 358/2, 358/3, 358/4, 381, 383, 385, 385/1, 387, 387/1, 389, 393, 395, 399, 399/1, 399/2, 403, 405, 405/1, 407, 409, 411, 453; 3 18 Ул.Текстильщиков, 2Б, 3, 3/51, 3А, 4А, 6/1, 8, 9, 9А, 10А, 12Б, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 23А; 4 4 Ул.Курганская, 2, 2А, 2Б, 4; 5 1 Ул.Красносельская, 128; 6 1 Ул.Свободы, 98А; 7 3 4 мкр. дома 1, 2, 4. Всего 66

Также, с 18 июля по 1 сентября, горячей воды не будет в зданиях Казахско-турецкого лицея, Костанайского энергоцентра и

КСТУ.