Даже маленькое путешествие в давно знакомые места может стать захватывающим, если отправляться в него со знающими людьми. В списке разнообразной работы областного историко-краеведческого музея есть и такое мероприятие, как экотур. Экотуры проводятся уже года два, но было их не так уж и много, не больше десятка. Вся прелесть этих мероприятий в том, что они выездные. Кому не хочется вырваться из города на природу, подышать чистым воздухом, послушать шелест листьев и пение птиц? А довеском к этим удовольствиям еще и интересные рассказы о… да о чем угодно, что встретится в пути. Сопровождают участников экотуров опытные работники музея, изъездившие с экспедициями всю нашу область, хранящие массу информации о ее истории, живом мире, геологии и многом другом, да еще и рассказывать умеют великолепно.

Отправляться в экотур можно и совсем небольшими компаниями

Целевая аудитория экотуров - студенты. Впрочем, и небольшие группы школьников при желании могли бы отправиться в поездку за знаниями о родном крае, работники музея привыкли работать с разной публикой. А вот количество участников тура ограничено числом посадочных мест в музейной «ГАЗели». Однако если у целого класса или какого-либо коллектива будет свой автобус, то вопрос об ограничении числа участников снимается. А вот платить отдельно за работу экскурсовода не надо, для работников музея это обычный рабочий день.

Даже в пасмурный день Каменное озеро восхищает буйством зелени

Дождь диктует

Последний экотур очень подпортила погода. Начавшийся за несколько минут до выезда легкий дождик постепенно разошелся так, что цель поездки - Каменное озеро - начала казаться недостижимой. А вдруг автомобиль забуксует в раскисшем грунте? Решено было действовать по обстоятельствам, а сначала заехать на старый конезавод, посмотреть на царские конюшни. Пока добирались до Заречного, научный сотрудник музея Андрей АНДРЮЩЕНКО рассказывал, как была основана Затоболовка (ныне уже город Тобыл) и почему поначалу ее называли Самодуровка. А потом дошла очередь и до рассказа об основании конезавода Заречного.

Зданию царской конюшни больше сотни лет

Как выразился Андрей Валентинович, поселок Зареченский возник благодаря скупости донского казачества. Донские казаки разводили орловских рысаков для царской армии. Только со временем начали задирать цены на лошадей, что царю, естественно, не понравилось. И начался поиск мест, пригодных для разведения орловской породы. Окрестности Каменного озера оказались вполне подходящей локацией для размещения конезавода. Это засвидетельствовал и граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков - выдающийся государственный деятель того времени. Чем так глянулись графу эти места? Чистой водой, не протухающей и не «цветущей» летом, да богатым разнотравьем. Вот только совсем не понравилось Воронцову-Дашкову практически полное отсутствие деревьев. По его приказу были посажены ивы вдоль берега реки Тобол, недалеко от конезавода.

- Эти ивы росли вполне благополучно до недавних пор, - рассказывает Андрей Андрющенко. - Понятно, что деревья, которым перевалило за сотню лет, были просто необхватными. Последнюю иву я застал, опоздав буквально на один день. Какие-то вандалы воспользовались естественным дуплом в стволе как камином и развели там костер. Когда мы подъехали, ива уже догорала. Ныне от тех графских ив ничего не осталось. Озеленять территорию старался не только Воронцов-Дашков. С 1888-го по 1916 год конезаводом заведовал полковник Владимир Карлович Рюбин. Возле одного из корпусов он разбил парк для местного высшего общества, в которое входили педагоги, офицеры, священники. Там росли лучшие деревья, кустарники и цветы, за которыми заботливо ухаживали.

Конезавод в те годы был не только поселкообразующим предприятием (работали на заводе порядка сотни человек), но и своего рода очагом культуры. Во всяком случае, культуры озеленения.

Кстати, о самих конюшнях, которые по сей день в народе называют «царскими». Строились они под неусыпным контролем самого Воронцова-Дашкова, а о качестве строительства говорит следующий факт. Когда в советское время пытались пробить стену для подвода воды, стена не поддалась. Попытались сделать подкоп под фундамент - вновь неудача, сплошная коробка фундамента уходила очень глубоко и обладала крепостью необыкновенной по нынешним временам. Это вам не современные человейники, где трещины идут сквозь этажи уже в первые годы эксплуатации, а то и вовсе на этапе строительства.

- Выведение костанайской породы лошадей было в какой-то степени закономерным, - заметил Андрей Валентинович. - Лошадей местное население разводило много и при своей беспородности они и были достаточно однотипные. Воронцов-Дашков, как главный коннозаводчик Российской империи, не мог не оценить ценные качества казахских лошадок: большую выносливость и способность добывать себе пропитание зимой из-под снега. Как можно не использовать такой потенциал? Тогда началась работа по скрещиванию орловских лошадей с местными аборигенными, правда, до конца доведена она не была. Но уже в первые годы советской власти работу продолжили и получили отличную породу, которую чуть было не потеряли. Спустя сто лет после создания костанайскую породу пытаются возродить, что очень хорошо, вовремя спохватились. Есть в Заречном и новый ипподром, и классы для обучения детей верховой езде, пока жив конезавод, жива история Заречного.

Эти интересные сведения и еще много дополнений участники тура узнали по дороге до конезавода, легко и непринужденно, в виде легкой беседы. Это не единственный маршрут экотура и на каждый в музее разработана такая информационная канва.

Где кончается асфальт

Доехав до грунтовой дороги, решили, что не так уж сильно дождь ее размочил, почему бы не попытаться доехать до берега Каменного озера? Так и сделали. Проехали мимо сибиреязвенного могильника, с удовлетворением отметили, что потоп этого года до него не добрался (по крайней мере, до этого могильника). Мимо строгого предупреждения: «Свалка мусора запрещена!», строгого, но запоздалого, ибо свалку таки успели сотворить, а под ней погребен археологический памятник. По дороге узнали, что урочище Каменное озеро опять получило статус особо охраняемой территории. После того как его передавали в частные руки на какое-то время. И даже успели прослушать городскую легенду о некой сущности, живущей в недрах здешней трансформаторной подстанции.

Каменному озеру возвращен статус особо охраняемой территории

Хоть до места и добрались, а спуститься к озеру с крутого склона не рискнули, мокро, скользко, грязно, к тому же травмоопасно. Изображать из себя мастера спорта по слалому без лыж никому не хотелось. Поэтому те, кто приехал с баклажками для родниковой воды, увезли их пустыми. В другом месте спуститься к берегу, где явственно проявлены пласты окаменевшей глины - опоки (они и дали название озеру по одной из версий) тоже не получилось. Полюбовались цветастым разнотравьем. Узнали, что в годы Великой Отечественной войны здесь, на берегах Каменного озера, собирали лекарственные растения для госпиталей. Даже в серости этого дождливого дня необычайно ярко смотрелись соцветия пижмы, вероники, кровохлебки, подмаренника и ястребинки, со вкусом оттененные скромным тысячелистником. Долго любоваться не пришлось, дождь усиливался, и непогода настойчиво выгоняла нас из урочища. Бросив прощальный взгляд на ветряки, огромными белыми лопастями разрывающие в клочья туманную морось в стороне от озера, мы двинулись к городу, выполнив программу тура лишь частично и не так, как хотелось бы. Но недовольных не было. Просто все решили, что надо будет повторить поездку в более благоприятных погодных условиях. Экотур - это интересно, проверьте сами.

Из-за таких выходов опоки озеро и назвали Каменным

Чтобы запрещающий щит не мозолил глаза, его просто свалили

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ