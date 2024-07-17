Сделать это оказалось непростой задачей. Во-первых это довольно дорогое удовольствие. Каждый экспонат обойдется вам в пару тысяч долларов. Во-вторых, нужно придумать, где это собрание хранить. В Костанае таким двухколесным транспортом увлекся владелец и директор "ТДС" Альфред МАКСУТОВ.





Коллекцию мотоциклов выставили в этом же магазине. Получился настоящий музей с красными ленточками и табличками с пояснениями. Разве что экскурсий тут не проводят.

Свой первый мотоцикл наш герой приобрел еще в советское время.

- Мне тогда было 18 лет, на дворе 80-е годы, - вспоминает Максутов. - Я тогда создал мотоклуб, и мы путешествовали по Союзу. Страсть к мотоциклам сохранилась у меня до сих пор. У меня дома два мотоцикла, на которых я езжу. И в магазине я выставил восемь.

В коллекции Максутова есть как советские экземпляры - ИЖ Планета спорт, так и зарубежный BMW R1100R. Свою маленькую коллекцию он собирает последние 4 года. Что-то привозит из-за границы, что-то покупает у реставраторов.

- А этот мотоцикл - мечта, в советское время ЯВА 1967 был в большом дефиците, - отмечает директор «Торгового дома стройматериалов». - ИЖ-49 тоже был моей мечтой в детстве. Он самый старый в моей коллекции. Он тяговитый и мощный, не очень скоростной, зато крайне выносливый. Для путешествий он подходит идеально. Мы ездили по городам-героям СССР. И в чем парадокс? Мы на своих скоростных мотоциклах обгоняем ИЖ-49, проходит какое-то время, и он оказывается впереди нас. Потому что он не ломался и продолжал ехать.

Многие читатели наверняка отметили бы в коллекции Максутова мотоцикл Jawa 250. Его не выпускают с 1962 года. Но мотоцикл из этой серии вы могли видеть в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Именно на нем, только с люлькой, главные герои едут на рыбалку.

Каждый мотоцикл из собрания костанайца можно завести и поехать по улицам города. Правда не каждому удастся справиться с управлением.

- Я считаю, что мотоцикл опаснейший вид транспорта, - говорит Альфред Мингадиевич. - Поэтому в Японии, к примеру, ты должен получить на мотоцикл водительское удостоверение. Сначала поездить на мотоцикле на 50 кубов, потом тебе дадут более мощный мотор. А у нас почему-то этих нет градаций и поэтому происходят ДТП. На большой скорости ты как будто в состоянии полета, это очень кайфово, но при этом ты можешь забыть о цифрах на спидометре.

Honda Gold Wing очень массивный экземпляр, напоминает полицейские мотоциклы из американских фильмов. Неснаряженный мотоцикл этой марки весит 500 кг.

- У него даже задняя скорость есть, потому что отогнать его руками не получится, - рассказывает Максутов. - Он очень легкий в управлении. Но у него спидометр в милях. Я недавно выезжал на нем в Сосновый бор, хотел посмотреть на его ходовые качества. Я еду, всех обгоняю, приезжаю домой. Спрашиваю у супруги сколько я гнал. Оказалось, что это 160 км/ч. Я эту скорость даже не почувствовал, за счет обтекателя. Он очень комфортный. Почему-то на нем чувствуешь себя в безопасности, хотя те же два колеса.

Коллекция Максутова пользуется популярностью. Многие посетители магазина с удовольствием рассматривают ее, а некоторые даже интересуются ценой того или иного мотоцикла.

- Мотоциклы приносят мне удовольствие, - отмечает директор "ТДС". - И я знаю, что мое поколение, приходя в магазин, смотрят на мотоциклы ЯВА, ИЖ, и вспоминают свою молодость. Это получается такой маркетинговый ход. Приходит к нам семейная пара. Пока мужчина разглядывает мотоциклы, у женщины есть больше времени походить по магазину и повыбирать.

Расширение двухколесного собрания пока приостановилось, хотя Альфред Мингадиевич не отказывается от идеи.

- Я бы продолжал собирать коллекцию, но пока мне не попадалось ничего интересного, да и места маловато, мы же торгуем, - резюмирует Максутов. - Меня и так ограничивают, бизнес немного вытесняет музей.

Фото Георгия ГОВОРОВА