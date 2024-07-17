Через новый бот казахстанцы могут отправлять фото с описанием проблемы, а ответственные за ее решение лица обязаны будут отчитаться перед подателем жалобы, передает Tengrinews.kz. Бот @TazaQazBot, который запустило Министерство экологии, принимает жалобы о проблемах города и экологии.

Фото Ксении РЕбИК

Этот бот так приветствует пользователя:

"Я могу помочь с подачей заявок на уборку мусора, бытовых отходов, а также с другими вопросами, касающимися благоустройства города. Нажмите "Старт", чтобы я помог решить проблемы окружающей среды. Заявки по ремонту дорог не принимаем".

В Минэкологии сообщили, что бот позволит фотографировать проблемные места или загружать снимки из галереи, указывать местоположение и подробно описывать проблему. Жители могут сообщать о состоянии дорог, парков, подъездов, системы освещения, а также о проблемах благоустройства и санитарного состояния общественных и частных территорий.

Заявки поступают в местные исполнительные органы (акиматы), которые назначают исполнителя.

"В зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По завершении работы исполнитель прикладывает фотографию и, при необходимости, комментарий", - говорится в сообщении ведомства.

Ответ заявитель будет получать в боте, там же он сможет поставить оценку качеству выполненных работ.