В Министерстве здравоохранения заявили, что пересматривают механизм ценообразования на лекарства, передает Tengrinews.kz.

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Как сообщили в ведомстве, внедряются изменения в оценке качества и отборе лекарств с использованием риск-ориентированного подхода, а также в порядке ввоза фармацевтической продукции. Создана межведомственная комиссия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности. В марте был учрежден профильный департамент, ответственный за разработку стратегических предложений.

Отмечается, что для повышения эффективности закупок единый дистрибьютор внедрил информационную систему, автоматизирующую планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. В Минздраве считают, что это снизит количество списанных препаратов.

"Деятельность Единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями, что позволит снизить цены на лекарства за счет исключения посредников", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минздраве, внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций.

Напомним, ранее Высшая аудиторская палата провела аудит деятельности Министерства здравоохранения и его подведомственных организаций за 2022-2023 годы, выявив ряд системных недостатков в законодательстве, регулирующем ценообразование, закупки, логистику, инспекции и оценку безопасности лекарств и медицинских изделий.