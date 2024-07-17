В этом студентам-сельхозникам помогают специальные тренажёры, которые дешевле настоящей техники. Однако некоторые учреждения приобретают реальные комбайны и тракторы. Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ раскритиковал одну такую покупку на заседании областного акимата 16 июля.

Фото предоставлено пресс-службой областного акимата

- Мы должны оснастить колледжи необходимым оборудованием. Но не покупать комбайн, - заявил глава региона. - Я видел, что в одном колледже купили комбайн, который будет стоять. Зачем? Сегодня же век технологий, век автоматизации всех процессов. Везде тренажёры покупают, которые практически все те же операции проводят. И он стоит в десятки, в сотни раз дешевле, чем трактор или комбайн. Этот комбайн завтра придётся ремонтировать. Это не совсем рационально. И это, кстати, было в одном из колледжей. Купили огромный дорогостоящий трактор. И что, он там будет работать? Вряд ли. И где он будет работать? На каких полях?

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Аксакалов не зря упомянул тренажеры, иммитирующие работу реальной техники, - проблема выпускников, которые не владеют необходимыми навыками, не нова. О ней вскользь упоминалось в материале о закупке дорогих ноутбуков для одного из костанайских колледжей. Тогда бывший руководитель управления образования Зауре Байменова вспоминала, что еще в 2014 году, когда она работала в Фёдоровском районе, один из товаропроизводителей говорил: "Ко мне на производство приходят студенты, видят мой современный комбайн и не знают, с какой стороны к нему подойти".

Сейчас же работодатели могут консультировать учебные заведения в том, какие тренажёры дадут студентам наиболее нужные навыки, считает Кумар Иргибаевич.