В Казахстане разработали программу предшкольной подготовки для будущих первоклассников. Программа рассчитана на один месяц обучения, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

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Программа "Балакайлар мектебы" организована для выравнивания стартовых возможностей будущих первоклассников и рассчитана на один месяц обучения. Ежедневно дети будут посещать несколько 30-минутных занятий, между ними предусмотрен 10-минутный перерыв.

"Программа даёт возможность педагогам и родителям подготовить детей к обучению в школе по всем направлениям типовой программы дошкольного воспитания и обучения. Образовательный процесс реализуют квалифицированные учителя начальной школы или педагоги предшкольных классов", – рассказали в ведомстве.



Программа должна облегчить детям адаптацию к школьному обучению. Педагоги же смогут ближе узнать учеников.

В министерстве уточнили, что участие в программе добровольное. Родители могут обратиться в школы, зачислившие их детей. Занятия начнутся в августе.