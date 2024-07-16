На второй вопрос ответить проще всего - выпускники, "потрогавшие свою специальность" во время обучения, не испытывают страх при виде сложного оборудования в первый рабочий день. Первый же вопрос обсудили на заседании акимата Костанайской области сегодня, 16 июля.

Фото предоставлено пресс-службой областного акимата

В качестве примера аким области Кумар АКСАКАЛОВ привёл компанию ERG: она ежегодно вкладывает средства в колледжи горно-рудной промышленности.

- Мы видим, что здесь, в этих колледжах, установлены соответствующие современные тренажёры. ERG, ССГПО конкретно, проявляет активную заинтересованность, - отметил глава региона. - Они существенно обращают внимание на подготовку. Здесь видно заинтересованность бизнеса. Вот так должно быть везде.

Советовать заведениям, какие тренажёры дают востребованные на рынке труда навыки, работодатели могут через членство в попечительских советах:

- Здесь важна роль попечительских советов, - сказал Аксакалов. - Мы видим за прошлый год определённую положительную динамику. В прошлом году доля представителей бизнеса составляла только 30%. Остальные - чиновники, те люди, которые напрямую не заинтересованы в выпуске качественных специалистов. В этом году довели до 60%. И то, наверняка это мало. Надо чтобы под 90%, наверное, было. И надо, чтобы в составы этих советов были привлечены специалисты, которые соображают в этой отрасли, а не просто теоретики, которые могут навредить, нежели помочь.