В области второй год реализуется программа по целевой подготовке специалистов в учебных заведениях. Она позволяет выпускать работников под нужды работодателей. Однако в сельском хозяйстве мало кто заключил договоры с учебными заведениями.

Фото предоставлено пресс-службой областного акимата

Об этом сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ на заседании облакимата 16 июля. Он раскритиковал низкую вовлечённость предпринимателей в столь полезную для них инициативу:

- Встречаясь с сельхозтоваропроизводителями в районах, слышу жалобы со стороны предпринимателей на качество специалистов, которые обучаются в колледжах в этой отрасли. Вместе с тем только 11 сельхозтоваропроизводителей заключили договоры на целевую подготовку кадров. С одной стороны идут жалобы, а с другой стороны на целевую подготовку кадров никто не заключает договоры. Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай. А не так, что сидеть, со стороны наблюдать и не принимать участие.

Критику Кумара Иргибаевича мы услышали. Что же он предложил?

- Палате предпринимателей "Атамекен", управлению координации занятости совместно с акиматами регионов поручаю постоянно проводить детальный анализ потребностей в кадрах по востребованным специальностям, - заявил он. - Управлению образования обеспечить процесс набора студентов, внести предложения по открытию новых специальностей.