Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году. Меморандум по возвращению тигров в Казахстан подписало Министерство экологии и природных ресурсов с Всемирным фондом природы (WWF International), передает Informburo.kz.

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"Этот меморандум является продолжением успешного и плодотворного сотрудничества, которое уже привело к значительным достижениям в восстановлении биоразнообразия и инфраструктуры Иле-Балхашского природного резервата. Возвращение тигра в Казахстан – это не только экологический важный проект, но и символ наших усилий по восстановлению природного наследия", – сообщили в Минэкологии.

Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году. Такой прогноз дают в Министерстве. Чиновники разработали программу восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Программа включает подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности.

Сейчас уже создана новая особо охраняемая природная территория – государственный природный резерват "Иле-Балхаш". Там идут биотехнические мероприятия по увеличению численности кабана, кулана, джейрана, а также по восстановлению популяции бухарского оленя. После их завершения экосистема сможет поддерживать жизнеспособную популяцию тигра.



"Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году", – заявил пресс-секретарь Минэкологии Олжас Биркенбаев.



Тигры в Казахстане существовали вплоть до середины XX века. Но сейчас их нет. В 2010 году Казахстан на международном "тигрином" саммите объявил о готовности вернуть в Среднюю Азию популяцию туранского тигра.

В начале ХХ века на Земле обитало около 100 тысяч тигров, относившихся к девяти подвидам. К началу XXI века осталось всего порядка 3,5 тысяч. Последние представители туранских тигров исчезли в 1970-х.