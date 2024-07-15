Комиссии проанализировали качество работы более тысячи сотрудников МВД. Из них 9% признаны не соответствующими занимаемым должностям. Их могут понизить в должности либо перевести на другую службу. Об этом сообщил официальный представитель МВД Шынгыс АЛЕКШЕВ на брифинге в ведомстве, передает informburo.kz.

Фото Мадины Алимхановой

Ещё 12% рекомендованы для зачисления в кадровый резерв, 79% соответствуют своим должностям.

Полицейские на руководящих должностях ещё проходят внеочередную аттестацию. Она началась 1 апреля и будет длиться до конца года.

- В этом году аттестуемые сотрудники впервые проходят тестирование на знание законодательства и определение уровня логического мышления на базе центра тестирования Академии государственного управления при президенте, – отметил Алекешев.

Также впервые в составы аттестационных комиссий вошли руководители прокуратуры, КНБ и Антикора для обеспечения объективности и прозрачности.

Ранее в МВД отмечали, что внеочередная аттестация сотрудников полиции будет точечной – под неё подпадут руководители среднего звена, а это менее 6% от всей численности органов внутренних дел.