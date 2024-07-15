По прогнозам синоптиков, 16-17 июля, на территории области ожидаются дожди с грозами, особенно сильные дожди будут идти во вторник на юге и востоке, а в среду на севере и востоке области. При сильных дождях ожидаются шквал и град.

В Костанае в ближайшие двое суток по прогнозу – грозовые дожди, как и на остальной территории области.

- Во вторник и среду по ночам ожидаем 15-20 градусов тепла, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днём во вторник термометры покажут 20-25, на юге 28 °С. В среду днём воздух прогреется до 22-27, на юге области до 30 градусов. В Костанае температура воздуха во вторник ночью будет 16-18, днём 22-24 градуса. В среду ночью в областном центре термометры покажут 17-19°С, днём 23-25 °С.

В ближайшие два дня ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, востоке и юге области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ